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У президента Польщі, який зустрічався з Зеленським, виявили коронавірус

Субота, 24 жовтня 2020, 09:53
пресслужба президента

У президента Польщі Анджея Дуди виявили коронавірус.

Джерело: прессекретар президента Польщі Блажей Спихальський у Twitter

Дослівно: "Згідно з рекомендаціями, вчора президент Анджей Дуда здав тест на коронавірус. Результат виявився позитивним.

Президент почувається добре. Ми перебуваємо в постійному контакті з відповідними медичними службами".

Що передувало: З 11 по 13 жовтня Анджей Дуда перебував в Україні. Зокрема, він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

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Українська правда
Теми: Польщакоронавірус


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