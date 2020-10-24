Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У президента Польщі, який зустрічався з Зеленським, виявили коронавірус

Субота, 24 жовтня 2020, 09:53
У президента Польщі, який зустрічався з Зеленським, виявили коронавірус
пресслужба президента

У президента Польщі Анджея Дуди виявили коронавірус.

Джерело: прессекретар президента Польщі Блажей Спихальський у Twitter

Дослівно: "Згідно з рекомендаціями, вчора президент Анджей Дуда здав тест на коронавірус. Результат виявився позитивним.

Президент почувається добре. Ми перебуваємо в постійному контакті з відповідними медичними службами".

Деталі: Пізніше президент Володимир Зеленський побажав Дуді швидкого одужання.

Дослівно Зеленський: "Мені дуже шкода, що COVID-19 торкнувся особисто Анджея Дуди. Бажаю швидкого одужання!"

Що передувало: З 11 по 13 жовтня Анджей Дуда перебував в Україні. Зокрема, він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Читайте також: Конфлікти на паузі: що змінив візит в Україну президента Польщі Анджея Дуди

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Польщакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Польща
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: