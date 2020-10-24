У президента Польщі, який зустрічався з Зеленським, виявили коронавірус

У президента Польщі Анджея Дуди виявили коронавірус.

Джерело: прессекретар президента Польщі Блажей Спихальський у Twitter

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Дослівно: "Згідно з рекомендаціями, вчора президент Анджей Дуда здав тест на коронавірус. Результат виявився позитивним.

Президент почувається добре. Ми перебуваємо в постійному контакті з відповідними медичними службами".

Деталі: Пізніше президент Володимир Зеленський побажав Дуді швидкого одужання.

Bardzo mi przykro, że #COVID19 dotknął osobiście @AndrzejDuda. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia! pic.twitter.com/KhjZ96kLg9 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 24, 2020

Дослівно Зеленський: "Мені дуже шкода, що COVID-19 торкнувся особисто Анджея Дуди. Бажаю швидкого одужання!"

Що передувало: З 11 по 13 жовтня Анджей Дуда перебував в Україні. Зокрема, він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

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