У президента Польши, который встречался с Зеленским, обнаружили коронавирус

У президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирус.

Источник: пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский в Twitter

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

Дословно: "Согласно рекомендациям, вчера президент Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами".

Что предшествовало: С 11 по 13 октября Дуда находился в Украине. В частности, он встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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