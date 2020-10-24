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У президента Польши, который встречался с Зеленским, обнаружили коронавирус

Суббота, 24 октября 2020, 09:53
У президента Польши, который встречался с Зеленским, обнаружили коронавирус
пресс-служба президента

У президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирус.

Источник: пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский в Twitter

Дословно: "Согласно рекомендациям, вчера президент Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами".

Детали: Позже президент Владимир Зеленский пожелал Дуде скорейшего выздоровления.

Дословно Зеленский: "Мне очень жаль, что COVID-19 коснулся лично Анджея Дуды. Желаю скорейшего выздоровления!"

Что предшествовало: С 11 по 13 октября Дуда находился в Украине. В частности, он встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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Украинская правда
Темы: Польшакоронавирус
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