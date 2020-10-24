У президента Польши, который встречался с Зеленским, обнаружили коронавирус
У президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирус.
Источник: пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский в Twitter
Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi.— Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020
Дословно: "Согласно рекомендациям, вчера президент Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.
Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами".
Что предшествовало: С 11 по 13 октября Дуда находился в Украине. В частности, он встречался с президентом Владимиром Зеленским.
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