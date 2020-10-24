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У Києві 560 нових хворих на COVID-19

Субота, 24 жовтня 2020, 10:48
У Києві 560 нових хворих на COVID-19
Фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу, 23 жовтня, у Києві коронавірус виявили в 560 людей, 18 хворих померли і 197 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 315 жінок віком від 18 до 87 років, 198 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв, 21 дівчинка від 2 до 16 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 23 медика. До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 101, в Солом‘янському - 71 та в Оболонському районі — 64 випадки.

 

Загалом з початку епідемії у Києві 33 695 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 674 киян померли від цієї хвороби і 11 686 – одужали.

Що передувало: За минулу добу, 23 жовтня, в Україні виявили 7 014 випадків коронавірусу. При цьому 125 хворих померли і 2 177 одужали.

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Українська правда
Теми: коронавірусКиївВіталій Кличко
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