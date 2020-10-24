В Киеве 560 новых больных COVID-19

За прошедшие сутки, 23 октября, в Киеве коронавирус обнаружили у 560 человек, 18 больных умерли и 197 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных – 315 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 198 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 21 девочка от 2 до 16 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 23 медика. В больницы столицы попали 47 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 101, в Соломенском – 71 и в Оболонском районе – 64 случая.

Всего с начала эпидемии в Киеве 33 695 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 674 киевлян умерли от этой болезни и 11686 – выздоровели.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине обнаружили 7014 случаев коронавируса. При этом 125 больных умерли и 2177 выздоровели.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"