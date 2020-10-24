"Ворскла" у меншості відібрала очки в "Шахтаря"

У матчі 7 туру української Прем`єр-ліги полтавська "Ворскла" та донецький "Шахтар" зіграли унічию 1:1.

Гра пройшла у Києві у суботу 24 жовтня на полі тренувального комплексу ім. Баннікова.

Полтавська команда у першій половині першого тайму краще атакувала і забила цілком логічний гол. На сьомій хвилині після помилки Валерія Бондаря точний удар Владислава Кулача змусив капітулювати Анатолія Трубіна – 1:0. До цього був момент у "Шахтаря", але Дентінью з близької відстані не поцілив у ворота.

Ще двічі Кулач мав шанс обіграти Трубіна. В одному з моментів у форварда "Ворскли" не вийшов удар, а ще в одному м`яча забрав воротар донеччан. На 33-й хвилині після пасу Тете Манор Соломон ударом у кут зрівнює рахунок – 1:1.

На старті другого тайму "Ворскла" знову була настирною в атаці, але все зламало вилучення Аліуна Ндіайе. Захисник полтавчан отримав вилучення за друге попередження. З 53-ї хвилини "Ворскла" грала в меншості і зуміла зберегти для себе нічию. "Шахтар" в останні хвилини багато атакував, але справа до завершального удару доходила вкрай рідко.

Після семи турів "Ворскла" продовжує перебувати в лідируючій групі і випереджає "Шахтар" на два пункти.