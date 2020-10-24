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"Ворскла" в меньшинстве отобрала очки у "Шахтера"

Суббота, 24 октября 2020, 16:04

В матче 7 тура украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью 1:1.

Игра прошла в Киеве в субботу 24 октября на поле тренировочного комплекса им. Банникова.

Полтавская команда в первой половине первого тайма лучше атаковала и забила вполне логичный гол. На седьмой минуте после ошибки Валерия Бондаря точный удар Владислава Кулача заставил капитулировать Анатолия Трубина – 1:0. До этого был момент у "Шахтера", но Дентиньо с близкого расстояния не попал в ворота.

Еще дважды Кулач имел шанс обыграть Трубина. В одном из моментов у форварда "Ворсклы" не получился удар, а еще в одном мяча забрал вратарь дончан. На 33-й минуте после паса Тете Манор Соломон ударом в угол сравнивает счет – 1:1.

На старте второго тайма "Ворскла" снова была настойчивой в атаке, но все сломало удаление Алиуна Ндиайе. Защитник полтавчан получил удаление за второе предупреждение. С 53-й минуты "Ворскла" играла в меньшинстве и сумела сохранить для себя ничью. "Шахтер" в последние минуты много атаковал, но дело до завершающего удара доходило крайне редко.

После семи туров "Ворскла" продолжает находиться в лидирующей группе и опережает "Шахтер" на два пункта.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол


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