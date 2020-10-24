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Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину

Субота, 24 жовтня 2020, 16:10
Кінотеатрам дозволили працювати в червоній зоні карантину

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила кінотеатрам працювати у "червоній" зоні карантину.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики

Дослівно: "Як і в багатьох країнах Європи – тепер і в Україні кінотеатрам дозволено працювати у "червоній" зоні карантину.

Відвідувачі тут можуть відчувати себе безпечно – маски, кондиціювання, розсадка через крісло -50% залу.

Відповідне рішення прийнято Державною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики та представників мереж кінотеатрів".

Деталі: У міністерстві зазначили, що наразі аналізують ситуацію щодо подальшої роботи закладів культури в "червоних" зонах – в першу чергу, театрів та музеїв.

Там вважають, що таке рішення "не тільки дозволить глядачам отримати "свіжий ковток повітря" від нових фільмів чи вистав, але й дозволить вижити культурним інституціям в період карантину".

Що передувало: 23 жовтня комісія з ТЕБ та НС оновила перелік міст, які потрапили у червону, помаранчеву та інші зони карантину. До "червоної" зони увійшли, зокрема, Чернігів, Чернівці, Хмельницький, Харків, Тернопіль, Суми, Рівне, Полтава, Миколаїв, Івано-Франківськ.

Українська правда

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Теми: кінокарантинМінкультури
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