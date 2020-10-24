Кинотеатрам разрешили работать в "красной" зоне карантина

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила кинотеатрам работать в "красной" зоне карантина.

Источник: Министерство культуры и информационной политики

Дословно: "Как и во многих странах Европы – теперь и в Украине кинотеатрам разрешено работать в "красной" зоне карантина.

Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно – маски, кондиционирования, рассадка через кресло – 50% зала.

Соответствующее решение принято Государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по инициативе Министерства культуры и информационной политики и представителей сетей кинотеатров".

Детали: В министерстве отметили, что в настоящее время анализируют ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в "красных" зонах – в первую очередь, театров и музеев.

Там считают, что такое решение "не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина".

Что предшествовало: 23 октября в Украине обновили список городов, которые попали в красную, оранжевую и другие зоны карантина. В "красную" зону попали, в частности, Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск.