"Динамо" перемагає "Олександрію" і виходить на чисте перше місце

Київське "Динамо" у матчі 7 туру української Прем`єр-ліги з рахунком 1:0 перемагає "Олександрію".

Матч пройшов у суботу 24 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві.

Динамівці потужно розпочали і вже у перші хвилин 20-ть гри рахунок міг бути розгромним для гостей. На другій хвилині зустрічі кияни повели в рахунку. Після розіграшу стандарту Віталій Миколенко подав у воротарський майданчик, де Денис Попов ударом головою пробиває Юрія Паньківа - 1:0. Через пару хвилин Денис Гармаш вибіг сам на сам з Паньківим, але пробив прямо у голкіпера "Олександрії".

На восьмій хвилині Паньків знову у грі після удару з метрів 12-ти Де Пени. Ще один шанс збільшити рахунок на 15-й хвилині мав Віталій Буяльський, але його удар був трохи неточним. Отримав Буяльский ще одну нагоду забити в цій грі, але не зумів переграти Паньківа.

В "Олександрії" у першому таймі був момент в Артема Сітало, але з гострого кута він не поцілив у закритий Георгієм Бущаном ближній кут воріт. На 45-й хвилині Паньків оформив ще один сейв після удару Віктора Циганкова.

У заключні 45-ть хвилин матчу в "Олександрії" мало що виходило в атаці, а "Динамо" вже було більш пасивним. Сплеск активності в киян відбувся після виходу на поле Миколи Шапаренка та Беньяміна Вербича.

В останні хвилини Паньків парирував ще один удар від Циганкова. На 85-й хвилині вихід на ворота "Олександрії" Владислава Супряги завершився ударом динамівця, але повз ворота. На 89-й хвилині рефері вилучив з поля динамівця Шапаренка після перегляду ВАР. У доданий арбітром час гості могли зіпсувати настрій "Динамо", але удар головою Тимура Стецьківа відбив Бущан.

Після цієї перемоги "Динамо" стає одноосібним лідером турнірної таблиці з 17 очками.