Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" перемагає "Олександрію" і виходить на чисте перше місце

Субота, 24 жовтня 2020, 19:17
Динамо перемагає Олександрію і виходить на чисте перше місце

Київське "Динамо" у матчі 7 туру української Прем`єр-ліги з рахунком 1:0 перемагає "Олександрію".

Матч пройшов у суботу 24 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві.

Динамівці потужно розпочали і вже у перші хвилин 20-ть гри рахунок міг бути розгромним для гостей. На другій хвилині зустрічі кияни повели в рахунку. Після розіграшу стандарту Віталій Миколенко подав у воротарський майданчик, де Денис Попов ударом головою пробиває Юрія Паньківа - 1:0. Через пару хвилин Денис Гармаш вибіг сам на сам з Паньківим, але пробив прямо у голкіпера "Олександрії".

На восьмій хвилині Паньків знову у грі після удару з метрів 12-ти Де Пени. Ще один шанс збільшити рахунок на 15-й хвилині мав Віталій Буяльський, але його удар був трохи неточним. Отримав Буяльский ще одну нагоду забити в цій грі, але не зумів переграти Паньківа.

В "Олександрії" у першому таймі був момент в Артема Сітало, але з гострого кута він не поцілив у закритий Георгієм Бущаном ближній кут воріт. На 45-й хвилині Паньків оформив ще один сейв після удару Віктора Циганкова.

У заключні 45-ть хвилин матчу в "Олександрії" мало що виходило в атаці, а "Динамо" вже було більш пасивним. Сплеск активності в киян відбувся після виходу на поле Миколи Шапаренка та Беньяміна Вербича. 

В останні хвилини Паньків парирував ще один удар від Циганкова. На 85-й хвилині вихід на ворота "Олександрії" Владислава Супряги завершився ударом динамівця, але повз ворота. На 89-й хвилині рефері вилучив з поля динамівця Шапаренка після перегляду ВАР. У доданий арбітром час гості могли зіпсувати настрій "Динамо", але удар головою Тимура Стецьківа відбив Бущан. 

Після цієї перемоги "Динамо" стає одноосібним лідером турнірної таблиці з 17 очками.

 
для збільшення натисніть на зображення

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: