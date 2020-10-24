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"Динамо" побеждает "Александрию" и выходит на чистое первое место

Суббота, 24 октября 2020, 19:17
Динамо побеждает Александрию и выходит на чистое первое место

Киевское "Динамо" в матче 7 тура украинской Премьер-лиги со счетом 1:0 побеждает "Александрию".

Матч прошел в субботу 24 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Динамовцы мощно начали и уже в первые минут 20-ть игры счет мог быть разгромным для гостей. На второй минуте встречи киевляне повели в счете. После розыгрыша стандарта Виталий Миколенко подал во вратарскую, где Денис Попов ударом головой пробивает Юрия Панькива - 1:0. Через пару минут Денис Гармаш выбежал один на один с Панькивом, но пробил прямо в голкипера "Александрии".

На восьмой минуте Панькив снова в игре после удара метров с 12-ти Де Пены. Еще один шанс увеличить счет на 15-й минуте имел Виталий Буяльский, но его удар был немного неточным. Получил Буяльский еще одну возможность забить в этой игре, но не сумел переиграть Панькива.

У "Александрии" в первом тайме был момент у Артема Ситало, но с острого угла он не попал в закрытый Георгием Бущаном ближний угол ворот. На 45-й минуте Панькив оформил еще один сейв после удара Виктора Цыганкова.

В заключительные 45-ть минут матча у "Александрии" мало что получалось в атаке, а "Динамо" уже было более пассивным. Всплеск активности у киевлян произошел после выхода на поле Николая Шапаренко и Беньямина Вербича.

В последние минуты Панькив парировал еще один удар от Цыганкова. На 85-й минуте выход на ворота "Александрии" Владислава Супряги завершился ударом динамовца, но мимо. На 89-й минуте рефери удалил с поля динамовца Шапаренко после просмотра ВАР. В добавленное арбитром время гости могли испортить настроение "Динамо", но удар головой Тимура Стецькива отразил Бущан.

После этой победы "Динамо" становится единоличным лидером турнирной таблицы с 17 очками.

 
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Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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