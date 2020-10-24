З київського університету відрахували хлопця, що осквернив алею Небесної сотні

Студента Іларіона Борисенка, який у ніч на 22 жовтня осквернив пам’ятник Героям Небесної сотні на однойменній алеї у столиці, відрахували з вишу, в якому він навчався.

Джерело: повідомлення заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Студент Борисенко І. О., той самий, що осквернив пам'ятник Героям Небесної сотні, справивши на нього нужду, наказом ректора Державного Університету Телекомунікацій Володимира Толубко відрахований з університету".

Нагадаємо:

22 жовтня столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) ККУ через дії 21-річного студента Іларіона Борисенка, який справив природну потребу на алеї героїв Небесної сотні у Києві.

23 жовтня стало відомо, що Борисенка затримала поліція.