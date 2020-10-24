Из киевского ВУЗа отчислили студента, осквернившего аллею Небесной сотни
Студента Иллариона Борисенко, который в ночь на 22 октября осквернил памятник Героям Небесной сотни на одноименной аллее в столице, отчислили из ВУЗа, в котором он учился.
Источник: сообщение замминистра внутренних дел Антона Геращенко в Facebook
Прямая речь: "Студент Борисенко И. О., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко отчислен из университета".
Напомним:
22 октября столичные правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК из-за действий 21-летнего студента Иллариона Борисенко, который справил нужду на аллее Героев Небесной сотни в Киеве.
23 октября стало известно, что Борисенко задержала полиция.