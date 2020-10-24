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Из киевского ВУЗа отчислили студента, осквернившего аллею Небесной сотни

Суббота, 24 октября 2020, 23:31
Из киевского ВУЗа отчислили студента, осквернившего аллею Небесной сотни
Илларион Борисенко

Студента Иллариона Борисенко, который в ночь на 22 октября осквернил памятник Героям Небесной сотни на одноименной аллее в столице, отчислили из ВУЗа, в котором он учился.

Источник: сообщение замминистра внутренних дел Антона Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Студент Борисенко И. О., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного Университета Телекоммуникаций  Владимира Толубко отчислен из университета".

Напомним:

22 октября столичные правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК из-за действий 21-летнего студента Иллариона Борисенко, который справил нужду на аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

23 октября стало известно, что Борисенко задержала полиция.

Украинская правда

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Темы: скандалКиев
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