Из киевского ВУЗа отчислили студента, осквернившего аллею Небесной сотни

Студента Иллариона Борисенко, который в ночь на 22 октября осквернил памятник Героям Небесной сотни на одноименной аллее в столице, отчислили из ВУЗа, в котором он учился.

Источник: сообщение замминистра внутренних дел Антона Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Студент Борисенко И. О., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного Университета Телекоммуникаций Владимира Толубко отчислен из университета".

Напомним:

22 октября столичные правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК из-за действий 21-летнего студента Иллариона Борисенко, который справил нужду на аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

23 октября стало известно, что Борисенко задержала полиция.