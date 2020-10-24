Франція відкликає посла з Туреччини після заяв Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував останні висловлювання лідера Франції Емманюеля Макрона щодо ісламу, у відповідь на це Париж відкликає посла для консультацій.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Cumhuriyet

Деталі: Ердоган заявив на з'їзді правлячої Партії справедливості і розвитку: "У чому проблема Макрона з ісламом і мусульманами? Він потребує лікування психічного здоров'я. Що ще можна сказати главі держави, який не розуміється на свободі переконань та поглядів, який поводиться таким чином з мільйонами вірян, що живуть у його країні".

У Єлисейському палаці ці слова назвали неприйнятними. Офіційний Париж зажадав від Ердогана змінити свою політику, оскільки вона "небезпечна з усіх поглядів", а також заявив про відкликання посла для консультацій.

Нагадаємо: У жовтні Макрон виступив з великою промовою на тему боротьби з "ісламським сепаратизмом" у Франції. Він повідомив, що 9 грудня представлять відповідний законопроєкт: він буде спрямований на зміцнення республіканських цінностей, а особливу увагу французька влада приділить навчанню дітей.