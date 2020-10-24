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Франция отзывает посла из Турции после заявлений Эрдогана

Суббота, 24 октября 2020, 23:55
Франция отзывает посла из Турции после заявлений Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал последние высказывания лидера Франции Эмманюэля Макрона в отношении ислама, в ответ на это Париж отзывает посла для консультаций.

Источник: Укринформ со ссылкой на Cumhuriyet

Детали: Эрдоган заявил на съезде правящей Партии справедливости и развития: "В чем проблема Макрона с исламом и мусульманами? Он нуждается в лечении психического здоровья. Что еще можно сказать главе государства, который не разбирается в свободе убеждений и взглядов, который ведет себя таким образом с миллионами верующих, живущих в его стране".

В Елисейском дворце эти слова назвали неприемлемыми. Официальный Париж потребовал от Эрдогана изменить свою политику, поскольку она "опасна во всех отношениях", а также заявил об отзыве посла для консультаций.

Напомним: В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с "исламским сепаратизмом" во Франции. Он сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект: он будет направлен на укрепление республиканских ценностей, а особое внимание французские власти уделит обучению детей.

Темы: скандалдипломатические отношенияФранцияТурция
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