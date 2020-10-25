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Після вибуху танкера в Азовському морі шукають трьох росіян – ЗМІ

Неділя, 25 жовтня 2020, 02:32
Після вибуху танкера в Азовському морі шукають трьох росіян – ЗМІ

У Азовському морі тривають пошуки трьох членів екіпажу танкера "Генерал Азі Асланов", на якому після вибуху почалась пожежа.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на власне джерело

Деталі: Попередньо йдеться про громадян РФ: боцмана, 19-річного матроса та 23-річного практиканта. За інформацією агентства, весь екіпаж танкера складався із росіян.

Окрім того, співрозмовник "Інтерфаксу" повідомив, що на пошуки в найближчі години планують залучити вертоліт Мі-8. Він вилетить із окупованого Росією Сімферополя. Ще два гелікоптери мають направити на пошуки зранку

Що передувало: В Азовському морі стався вибух на російському танкері "Генерал Азі Асланов". Інформація про інцидент надійшла о 18:40 за московським часом, судно прямувало в Ростов-на-Дону з окупованої Керчі.

Теми: морякиРосіяКримАзовське море
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