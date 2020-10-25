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После взрыва танкера в Азовском море ищут трех россиян – СМИ

Воскресенье, 25 октября 2020, 02:32

В Азовском море продолжаются поиски трех членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", на котором после взрыва начался пожар.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник

Детали: Предварительно речь идет о гражданах РФ: боцмане, 19-летнем матросе и 23-летнем практиканте. По информации агентства, весь экипаж танкера состоял из россиян.

Кроме того, собеседник "Интерфакса" сообщил, что на поиски в ближайшие часы планируют привлечь вертолет Ми-8. Он вылетит из оккупированного Россией Симферополя. Еще два вертолета должны направить на поиски утром

Что предшествовало: В Азовском море произошел взрыв на российском танкере "Генерал Ази Асланов". Информация об инциденте поступила в 18:40 по московскому времени, судно направлялось в Ростов-на-Дону из оккупированной Керчи.

Темы: морякиРосcияКрымАзовское море


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