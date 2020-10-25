Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После взрыва танкера в Азовском море ищут трех россиян – СМИ

Воскресенье, 25 октября 2020, 02:32
После взрыва танкера в Азовском море ищут трех россиян – СМИ

В Азовском море продолжаются поиски трех членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", на котором после взрыва начался пожар.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник

Детали: Предварительно речь идет о гражданах РФ: боцмане, 19-летнем матросе и 23-летнем практиканте. По информации агентства, весь экипаж танкера состоял из россиян.

Кроме того, собеседник "Интерфакса" сообщил, что на поиски в ближайшие часы планируют привлечь вертолет Ми-8. Он вылетит из оккупированного Россией Симферополя. Еще два вертолета должны направить на поиски утром

Что предшествовало: В Азовском море произошел взрыв на российском танкере "Генерал Ази Асланов". Информация об инциденте поступила в 18:40 по московскому времени, судно направлялось в Ростов-на-Дону из оккупированной Керчи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: морякиРосcияКрымАзовское море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
моряки
Контрнаступление на море: почему так трудно посадить коррупционеров
Минцифры анонсировало получение специальных документов для моряков в "Дії"
Как судья, судивший Героев Майдана, помогает коррупционерам вернуть серые схемы дипломирования моряков
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: