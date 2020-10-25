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В МОЗ розповіли, скільки медиків загинули від коронавірусу

Неділя, 25 жовтня 2020, 03:24
В МОЗ розповіли, скільки медиків загинули від коронавірусу
Фото: Ельдар Сарахман

Від ускладнень коронавірусу загинули понад 140 медичних працівників. З приводу цих випадків проводиться розслідування. 

Джерело: головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв’ю для "Суспільне"

Пряма мова: "Оскільки в нас вже понад 140 випадків летальних серед медичних працівників, для того, щоб Міністерство соціальної політики зробило виплату, проводиться розслідування: і епідеміологічне, і професійне". 

Деталі: Ляшко додає, що наразі ведеться робота над тим, щоб спростити процедуру проведення таких розслідувань для медпрацівників, які лікують хворих на COVID-19.

"Якщо людина працює в лікарні, отримує 300% надбавок, інфікувалася, чи стався летальний випадок, то додаткових розслідувань не потрібно, оскільки документально все і так зафіксовано, що вона працює з хворими на коронавірусну хворобу", – зазначив заступник міністра. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди" 

"У Чернівецькій області 17 людей повторно перехворіли на коронавірус", – головна санлікарка Буковини

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: коронавірусМОЗмедицина
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