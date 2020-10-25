В Минздраве рассказали, сколько медиков погибли от коронавируса

От осложнений коронавируса погибли более 140 медицинских работников. По поводу этих случаев проводится расследование.

Источник: главный санврач Виктор Ляшко в интервью "Общественное"

Прямая речь: "Поскольку у нас уже более 140 случаев летальных среди медицинских работников, для того, чтобы Министерство социальной политики сделало выплату, проводится расследование: и эпидемиологическое и профессиональное".

Детали: Ляшко добавляет, что сейчас ведется работа над тем, чтобы упростить процедуру проведения таких расследований для медработников, которые лечат больных COVID-19.

"Если человек работает в больнице, получает 300% надбавки, заразился, или произошел летальный случай, то дополнительных расследований не нужно, поскольку документально все и так зафиксировано, что она работает с больными коронавирусной болезнью", – отметил замминистра.

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Напомним: