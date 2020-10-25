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Пред’явили фейкові довідки про ПЛР-тести: на кордоні спіймали 20 громадян

Неділя, 25 жовтня 2020, 06:27

На пункті пропуску "Порубне" прикордонники виявили 20 громадян, які надали липові довідки результатів ПЛР-тестування.

Джерело: повідомлення ДПСУ

Деталі: Усі 20 осіб – громадяни України. Трапилось це під час оформлення в’їзду в країну із 22 по 24 жовтня. Українці пред’явили "довідки" разом із паспортами. 

Усіх охочих відмовитись від самоізоляції передали представникам Нацполіції. За даним фактом також відкрили провадження. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди" 

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: карантинПрикордонна служба


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