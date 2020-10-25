Пред’явили фейкові довідки про ПЛР-тести: на кордоні спіймали 20 громадян
Неділя, 25 жовтня 2020, 05:27
На пункті пропуску "Порубне" прикордонники виявили 20 громадян, які надали липові довідки результатів ПЛР-тестування.
Джерело: повідомлення ДПСУ
Деталі: Усі 20 осіб – громадяни України. Трапилось це під час оформлення в’їзду в країну із 22 по 24 жовтня. Українці пред’явили "довідки" разом із паспортами.
Усіх охочих відмовитись від самоізоляції передали представникам Нацполіції. За даним фактом також відкрили провадження.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 23 жовтня, в Україні виявили 7 014 випадків коронавірусу. При цьому 125 хворих померли і 2 177 одужали.
Українська правда