Пред’явили фейкові довідки про ПЛР-тести: на кордоні спіймали 20 громадян

На пункті пропуску "Порубне" прикордонники виявили 20 громадян, які надали липові довідки результатів ПЛР-тестування.

Джерело: повідомлення ДПСУ

Деталі: Усі 20 осіб – громадяни України. Трапилось це під час оформлення в’їзду в країну із 22 по 24 жовтня. Українці пред’явили "довідки" разом із паспортами.

Усіх охочих відмовитись від самоізоляції передали представникам Нацполіції. За даним фактом також відкрили провадження.

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Нагадаємо: