Предъявили фейковые справки о ПЦР-тестах: на границе поймали 20 граждан
Воскресенье, 25 октября 2020, 05:27
На пункте пропуска "Порубное" пограничники обнаружили 20 граждан, которые предоставили липовые справки результатов ПЦР-тестирования.
Источник: сообщение ГПСУ
Детали: Все 20 человек – граждане Украины. Случилось это во время оформления въезда в страну с 22 по 24 октября. Украинцы предъявили "справки" вместе с паспортами.
Всех желающих отказаться от самоизоляции передали представителям Нацполиции. По данному факту также открыли производство.
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Напомним:
- За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине обнаружили 7014 случаев коронавируса. При этом 125 больных умерли и 2177 выздоровели.
Украинская правда