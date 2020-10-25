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Предъявили фейковые справки о ПЦР-тестах: на границе поймали 20 граждан

Воскресенье, 25 октября 2020, 06:27

На пункте пропуска "Порубное" пограничники обнаружили 20 граждан, которые предоставили липовые справки результатов ПЦР-тестирования.

Источник: сообщение ГПСУ

Детали: Все 20 человек – граждане Украины. Случилось это во время оформления въезда в страну с 22 по 24 октября. Украинцы предъявили "справки" вместе с паспортами.

Всех желающих отказаться от самоизоляции передали представителям Нацполиции. По данному факту также открыли производство.

Украинская правда
Темы: карантинПограничная служба


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