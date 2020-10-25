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Найманці РФ здійснили чотири постріли по позиціях ЗСУ – ООС

Неділя, 25 жовтня 2020, 07:31

24 жовтня російські окупанти чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам’янки та двічі – неподалік населеного пункту Шуми. Окрім того, у районі Водяного противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї".

Деталі: Військові Об’єднаних сил не відповідали на провокативні постріли. 

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 25 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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