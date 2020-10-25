24 жовтня російські окупанти чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам’янки та двічі – неподалік населеного пункту Шуми. Окрім того, у районі Водяного противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї".

Деталі: Військові Об’єднаних сил не відповідали на провокативні постріли.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 25 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.