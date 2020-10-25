Війська Росії на Донбасі чотири рази порушили "перемир'я" — ООС
Неділя, 25 жовтня 2020, 06:31
24 жовтня російські окупанти чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам’янки та двічі – неподалік населеного пункту Шуми. Окрім того, у районі Водяного противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї".
Деталі: Військові Об’єднаних сил не відповідали на провокативні постріли.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
Від початку поточної доби, 25 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.
Микола Донєв, Українська правда