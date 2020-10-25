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Наемники РФ осуществили четыре обстрелы по позициям ВСУ – ООС

Воскресенье, 25 октября 2020, 07:31

24 октября российские оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Каменки и дважды – недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия".

Детали: Военные Объединенных сил не отвечали на провокационные выстрелы.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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