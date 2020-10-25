Войска России на Донбассе четыре раза нарушили "перемирие" – ООС
Воскресенье, 25 октября 2020, 06:31
24 октября российские оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Каменки и дважды – недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия".
Детали: Военные Объединенных сил не отвечали на провокационные выстрелы.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
Николай Донев, Украинская правда