24 октября российские оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Каменки и дважды – недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия".

Детали: Военные Объединенных сил не отвечали на провокационные выстрелы.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.