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Коронавірус: в Україні більше 6 тисяч нових хворих, 102 людини померли

Неділя, 25 жовтня 2020, 07:47
Коронавірус: в Україні більше 6 тисяч нових хворих, 102 людини померли

В Україні протягом суботи, 24 жовтня, виявили ще 6 088 випадків коронавірусу, 102 заражених померли.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше випадків за останню добу – на Харківщині, там "плюс" 660 заражень та 6 летальних випадків.

Другою за темпами поширення вірусу є Хмельницька область – 437 нових хворих та троє померлих. У трійці "лідерів" також Львівщина (ще 405 хворих та 10 смертей від Covid-19).

У столиці за день - 359 нових заражень коронавірусом та 10 смертей.

 

Одужали за добу 1753 людей.

Нагадаємо: 23 жовтня в Україні виявили 7014 випадків коронавірусу. При цьому 125 хворих померли і 2 177 одужали.

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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