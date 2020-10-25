Коронавирус: в Украине больше 6 тысяч новых больных, 102 человека умерли
Воскресенье, 25 октября 2020, 08:47
В Украине в течение субботы, 24 октября, обнаружили еще 6088 случаев коронавируса, 102 зараженных умерли.
Источник: данные СНБО
Детали: Больше всего случаев за последние сутки – на Харьковщине, там "плюс" 660 заражений и 6 летальных случаев. Второй по темпам распространения вируса является Хмельницкая область – 437 новых больных и трое умерших. В тройке "лидеров" также Львовщина (еще 405 больных и 10 смертей от Covid-19).
В столице за день - 359 новых заражений коронавирусом и 10 смертей.
Выздоровели за сутки 1753 человек.
Напомним: 23 октября в Украине обнаружили 7014 случаев коронавируса. При этом 125 больных умерли и 2177 выздоровели.
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Украинская правда