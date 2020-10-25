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Шмигаль: Ми не бачимо можливості для тотального карантину

Неділя, 25 жовтня 2020, 10:05

Прем'єр Денис Шмигаль заявляє, що в уряді не хочуть і не бачать можливості введення тотального карантину для протидії поширенню COVID-19.

Джерело: Шмигаль у коментарі журналістам в після голосування у Львові в неділю, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості для тотального карантину. Зараз ми керуємо адаптивним карантином. Зараз, на жаль, все більше стає "червоних" зон".

Деталі: Прем'єр зазначив, що на даний момент кількості ліжок для хворих в Україні достатньо.

Пряма мова: "Звичайно, в тих областях – а це Київ, Донецька та Одеська область, де ми бачимо, за прогнозами, може бути перевищення хворих над кількістю ліжок, зокрема, забезпечених киснем – ми готуємо розгортання мобільних госпіталів".

Деталі: Шмигаль також висловив думку, що ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування на виході з виборчих дільниць є репрезентативним.

Пряма мова: "Це опитування дуже репрезентативне. Президент хоче почути людей: це один з елементів спілкування президента з людьми".

Що передувало: 19 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що критичною для медичної системи ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Тоді в Україні введуть жорсткий карантин.

Теми: Шмигаль карантинопитуваннякоронавірус


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