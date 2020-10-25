Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль: Ми не бачимо можливості для тотального карантину

Неділя, 25 жовтня 2020, 09:05
Шмигаль: Ми не бачимо можливості для тотального карантину

Прем'єр Денис Шмигаль заявляє, що в уряді не хочуть і не бачать можливості введення тотального карантину для протидії поширенню COVID-19.

Джерело: Шмигаль у коментарі журналістам в після голосування у Львові в неділю, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості для тотального карантину. Зараз ми керуємо адаптивним карантином. Зараз, на жаль, все більше стає "червоних" зон".

Деталі: Прем'єр зазначив, що на даний момент кількості ліжок для хворих в Україні достатньо.

Пряма мова: "Звичайно, в тих областях – а це Київ, Донецька та Одеська область, де ми бачимо, за прогнозами, може бути перевищення хворих над кількістю ліжок, зокрема, забезпечених киснем – ми готуємо розгортання мобільних госпіталів".

Деталі: Шмигаль також висловив думку, що ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування на виході з виборчих дільниць є репрезентативним.

Пряма мова: "Це опитування дуже репрезентативне. Президент хоче почути людей: це один з елементів спілкування президента з людьми".

Що передувало: 19 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що критичною для медичної системи ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Тоді в Україні введуть жорсткий карантин.

"Українська правда" в Threads

Теми: Шмигаль карантинопитуваннякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Дефіциту пального в Україні не очікується – Шмигаль
Світовий банк і донори нададуть Україні $1,76 млрд допомоги – Шмигаль
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: