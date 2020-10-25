Шмыгаль: Мы не видим возможности для тотального карантина

Премьер Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве не хотят и не видят возможности введения тотального карантина для противодействия распространению COVID-19.

Источник: Шмыгаль в комментарии журналистам в после голосования во Львове в воскресенье, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится "красных" зон".

Детали: Премьер отметил, что на данный момент количества коек в Украине достаточно.

Прямая речь: "Конечно, в тех областях – а это Киев, Донецкая и Одесская область, где мы видим, по прогнозам, может быть превышение больных над количеством коек, в частности, обеспеченных кислородом – мы готовим развертывание мобильных госпиталей".

Детали: Шмыгаль также выразил мнение, что инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос на выходе из избирательных участков является репрезентативным.

Прямая речь: "Этот опрос очень репрезентативный. Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми".

Что предшествовало: 19 октября президент Владимир Зеленский заверил, что критической для медицинской системы ситуация станет, когда будет от 9,5 тысяч ежедневных заражений коронавирусом. Тогда в Украине введут жесткий карантин.