Про порушення на виборах можна повідомити поліції через Телеграм-бот

Міністерство внутрішніх справ України запустило бот "Вибори-2020" за допомогою якого можна подати скаргу в разі порушень під час волевиявлення.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Після надання правоохоронцям інформації про порушення, на виборчу дільницю повинен приїхати наряд поліції.

Для того, щоб повідомити про порушення, потрібно обрати мову інтерфейсу, після чого бот запропонує користувачеві вибрати вид порушення - підкуп виборців або комісії, фінансування агітації, ведення агітації, перешкоджання волевиявленню або свій варіант.

Наступним пунктом йде вибір області і адреса, де сталося порушення, є функція додавання геолокації. Після цього можна додати фото або відео порушення зі своїм коментарем. Сервіс попросить залишити свій номер телефону для зворотного зв'язку.

Заявка передається в Ситуаційний центр Нацполіції, де її реєструють, а на місце події вирушать патрульні.

Телеграм-бот доступний за цим посиланням. Він працює як з мобільних пристроїв, так і зі стаціонарних комп'ютерів.

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Нагадаємо: У неділю в Україні проходять місцеві вибори.