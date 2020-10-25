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О нарушениях на выборах можно сообщить полиции через Телеграм-бот

Воскресенье, 25 октября 2020, 09:59
Фото - Эльдар Сарахман, УП

Министерство внутренних дел Украины запустило бот "Вибори-2020" с помощью которого можно подать жалобу в случае нарушений во время волеизъявления.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: После предоставления правоохранителям информации о нарушении, на избирательный участок должен приехать наряд полиции.

Для того, чтобы сообщить о нарушении, нужно выбрать язык интерфейса, после чего бот предложит пользователю выбрать вид нарушения — подкуп избирателей или комиссии, финансирование агитации, ведение агитации, препятствование волеизъявлению или свой вариант.

Следующим пунктом идет выбор области и адрес, где произошло нарушение, есть функция добавления геолокации. После этого можно добавить фото или видео нарушения со своим комментарием. Сервис попросит оставить свой номер телефона для обратной связи.

Заявка передается в Ситуационный центр Нацполиции, где ее регистрируют, а на место происшествия направляется патруль полиции.

Телеграм-бот доступен по этой ссылке. Он работает как с мобильных устройств, так и со стационарных компьютеров.

Напомним: В воскресенье в Украине проходят местные выборы.

Украинская правда
Темы: виборыполицияинтернет


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