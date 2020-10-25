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Разумков розповів, коли Рада візьметься за бюджет-2021

Неділя, 25 жовтня 2020, 09:10
Разумков розповів, коли Рада візьметься за бюджет-2021
Фото ВР

Верховна Рада розпочне розгляд законопроекту про державний бюджет на 2021 рік на найближчому пленарному тижні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на спікера парламенту Дмитра Разумкова

Пряма мова: "Якщо не трапиться чогось екстраординарного, то... 2-го (листопада – ред.) у нас з вами буде погоджувальна рада, а з 3-го у нас пленарний тиждень. Я думаю, що в перші дні ми повинні перейти до розгляду бюджету на 2021 рік".

Деталі: При цьому Разумков не виключив, що складна епідеміологічна ситуація в Україні може вплинути на роботу Верховної Ради.

Разом з тим він підкреслив, що поки не планують змінювати режим роботи парламенту.

Теми: Верховна РадаРазумков Дмитробюджет
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