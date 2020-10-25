Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Разумков рассказал, когда Рада возьмется за бюджет-2021

Воскресенье, 25 октября 2020, 10:10

Верховная Рада приступит к рассмотрению законопроекта о государственном бюджете на 2021 год на ближайшей пленарной неделе.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера парламента Дмитрия Разумкова

Прямая речь: "Если не случиться чего-то экстраординарного, то… 2-го (ноября – ред.) у нас с вами будет согласительный совет, а с 3-го у нас пленарная неделя. Я думаю, что в первые дни мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год".

Детали: При этом Разумков не исключил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Украине может повлиять на работу Верховной Рады.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока не планируют менять режим работы парламента.

  

Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрийбюджет


powered by lun.ua
Главное сегодня

Шмыгаль: Мы не видим возможности для тотального карантина

таблицаКоронавирус: в Украине больше 6 тысяч новых больных, 102 человека умерли

фотоВ Украине началось голосование на местных выборах

видеоИз киевского ВУЗа отчислили студента, осквернившего аллею Небесной сотни

фотоБоевики сообщили о гибели главаря НВФ "Призрак" Маркова

Турция планирует производить в Украине ударные беспилотники Bayraktar — Уруский

Все новости...
Верховная Рада
Дочь Арьева и шурин Разумкова собрались в депутаты
Стало известно, кто из нардепов больше всего заработал в сентябре
В Раде предлагают е-резидентство для иностранных "айтишников" с 5% налога на прибыль
Последние новости
10:39
В Италии второй день более 19 тысяч инфицированных, общее число превысило полмиллиона
10:27
Помпео провел телефонный разговор с Лукашенко
10:27
Выборы-2020: не открылись 4 участка, зарегистрировано 6 уголовных производств
10:17
видео Зеленский проголосовал на выборах
10:10
Разумков рассказал, когда Рада возьмется за бюджет-2021
10:05
Шмыгаль: Мы не видим возможности для тотального карантина
09:59
О нарушениях на выборах можно сообщить полиции через Телеграм-бот
09:39
фотоРазумков проголосовал, но не принял участия в "опросе Зеленского"
09:18
фото, видео Выборы в Украине: недостаток ящиков и кабинок, члены комиссий без масок
08:47
таблицаКоронавирус: в Украине больше 6 тысяч новых больных, 102 человека умерли
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!