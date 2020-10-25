Разумков рассказал, когда Рада возьмется за бюджет-2021
Воскресенье, 25 октября 2020, 09:10
Верховная Рада приступит к рассмотрению законопроекта о государственном бюджете на 2021 год на ближайшей пленарной неделе.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера парламента Дмитрия Разумкова
Прямая речь: "Если не случиться чего-то экстраординарного, то… 2-го (ноября – ред.) у нас с вами будет согласительный совет, а с 3-го у нас пленарная неделя. Я думаю, что в первые дни мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год".
Детали: При этом Разумков не исключил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Украине может повлиять на работу Верховной Рады.
Вместе с тем он подчеркнул, что пока не планируют менять режим работы парламента.