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Зеленский проголосовал на выборах

Воскресенье, 25 октября 2020, 10:17
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой проголосовали на выборах 25 октября.

Источник: трансляция Офиса президента в Facebook

После этого председатель комиссии подошел на улице к президенту и попросил разрешения сделать селфи.

Прямая речь Зеленского: "Всем доброе утро. Всех приветствую. Я не знаю, что вам сказать. Всех с праздником!"

Детали: После этого президента спросили, сколько стоит его "всенародный опрос", и как он будет отчитываться перед обществом. На это Зеленский ответил, что когда будет отчет, то все увидят все цифры.

Потом кто-то из людей спросил, почему Зеленский отказался от своего образа "народного президента".

Прямая речь Зеленского: "Я, честно говоря, не понимаю, что вы говорите. Отказался от какого-то имиджа... Я тот, кто я есть, я таким родился, таким я стал, и именно за такого человека голосовали люди. И выполняю свои обязанности в соответствии с Конституцией. Что касается рейтингов, увидим все цифры. Для меня важно, как для любого украинца, чтобы мы выбирали тех людей, которым мы доверяем. Это местные выборы. Важно, что эти люди могут сделать на местах".

Детали: После этого президента начали перебивать и выкрикивать еще какие-то вопросы. Зеленский спросил: "Чего вы ссоритесь? Нет же причин ссориться", а затем добавил, что его "ответ людям не интересен", сказал всем "счастливо" и ушел.

Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленскийвиборыместная власть


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