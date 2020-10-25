Вибори-2020: не відкрилися 4 дільниці, зареєстровано 6 кримінальних проваджень, "каруселі"
В Україні станом на 10:00 на місцевих виборах не почали роботу чотири виборчі дільниці.
Джерело: брифінг МВС, рух "Чесно"
Пряма мова першого заступника голови МВС Сергія Ярового: "Станом на 10 ранку залишаються не відкритими 4 виборчі дільниці - в Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Полтавській областях. Несвоєчасно розпочали роботу 65 дільничних виборчих комісій. Уже зареєстровано 383 заяви та повідомлення, складено 2 адмінпротоколи, відкрито 6 кримінальних проваджень".
Деталі: Очільник Нацполіції Ігор Клименко розповів, що є випадки так званих "каруселей", зокрема в Дніпропетровській області та Києві (заїхали 2 автобуси "голосувальників" з Луганської області).
Також на Одещині напередодні поліцейські виявили три автобуси з 52-ма пасажирами, які повинні були їхати до Білгорода-Дністровського для голосування. За словами людей, за кожен відданий ними голос невідомий чоловік обіцяв заплатити по 400 гривень.
За "гарячими слідами" поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий 42-річний громадянин Росії, який наразі проживає в Одесі.
Кілька скарг надійшло правоохоронцям щодо так званого опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.
Також інцидент мав місце на столичному Подолі: там перевернули одну з урн опитування "5 запитань".
Правоохоронці закликали громадян дотримуватися закону та карантинних заходів безпеки.
Додатково: "Чесно" оприлюднило відео, як на виїзді з Києва правоохоронці затримали два автобуси. Люди – переважно старшого віку та молодики заявили, що їхали "на екскурсію".
Знати більше: Усе, що ви хотіли спитати про виборчі бюлетені, які отримаєте 25 жовтня
Передісторія:
- У неділю 25 жовтня українці обирають місцеву владу: голосуватимуть за депутатів сільських, селищних, міських, обласних, районних у містах рад, а також за сільських, селищних і міських голів.
- Віддати свій голос можна з 8:00 до 20:00. Місцеві вибори цьогоріч відбуваються за новим Виборчим кодексом.