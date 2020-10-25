В Україні станом на 10:00 на місцевих виборах не почали роботу чотири виборчі дільниці.

Джерело: брифінг МВС

Пряма мова першого заступника голови МВС Сергія Ярового: "Станом на 10 ранку залишаються не відкритими 4 виборчі дільниці - в Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Полтавській областях. Несвоєчасно розпочали роботу 65 дільничних виборчих комісій. Уже зареєстровано 383 заяви та повідомлення, складено 2 адмінпротоколи, відкрито 6 кримінальних проваджень".

Деталі: Очільник Нацполіції Ігор Клименко розповів, що є випадки так званих "каруселей", зокрема в Дніпропетровській області та Києві (заїхали 2 автобуси "голосувальників" з Луганської області).

Кілька скарг надійшло правоохоронцям щодо так званого опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.

Також інцидент мав місце на столичному Подолі: там перевернули одну з урн опитування "5 запитань".

Правоохоронці закликали громадян дотримуватися закону та карантинних заходів безпеки.