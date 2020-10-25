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Вибори-2020: не відкрилися 4 дільниці, зареєстровано 6 кримінальних проваджень, "каруселі"

Неділя, 25 жовтня 2020, 09:27
Вибори-2020: не відкрилися 4 дільниці, зареєстровано 6 кримінальних проваджень, каруселі

В Україні станом на 10:00 на місцевих виборах не почали роботу чотири виборчі дільниці.

Джерело: брифінг МВС, рух "Чесно"

Пряма мова першого заступника голови МВС Сергія Ярового: "Станом на 10 ранку залишаються не відкритими 4 виборчі дільниці - в Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Полтавській областях. Несвоєчасно розпочали роботу 65 дільничних виборчих комісій. Уже зареєстровано 383 заяви та повідомлення, складено 2 адмінпротоколи, відкрито 6 кримінальних проваджень".

Деталі: Очільник Нацполіції Ігор Клименко розповів, що є випадки так званих "каруселей", зокрема в Дніпропетровській області та Києві (заїхали 2 автобуси "голосувальників" з Луганської області).

Також на Одещині напередодні поліцейські виявили три автобуси з 52-ма пасажирами, які повинні були їхати до Білгорода-Дністровського для голосування. За словами людей, за кожен відданий ними голос невідомий чоловік обіцяв заплатити по 400 гривень.

За "гарячими слідами" поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий 42-річний громадянин Росії, який наразі проживає в Одесі.

Кілька скарг надійшло правоохоронцям щодо так званого опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.

Також інцидент мав місце на столичному Подолі: там перевернули одну з урн опитування "5 запитань".

Правоохоронці закликали громадян дотримуватися закону та карантинних заходів безпеки.

Додатково: "Чесно" оприлюднило відео, як на виїзді з Києва правоохоронці затримали два автобуси. Люди – переважно старшого віку та молодики заявили, що їхали "на екскурсію".

Знати більше: Усе, що ви хотіли спитати про виборчі бюлетені, які отримаєте 25 жовтня

Передісторія: 

  • У неділю 25 жовтня українці обирають місцеву владу: голосуватимуть за депутатів сільських, селищних, міських, обласних, районних у містах рад, а також за сільських, селищних і міських голів.
  • Віддати свій голос можна з 8:00 до 20:00. Місцеві вибори цьогоріч відбуваються за новим Виборчим кодексом.

Валентина Романенко, УП
Теми: вибориМВС
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