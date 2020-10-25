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Выборы-2020: не открылись 4 участка, зарегистрировано 6 уголовных производств

Воскресенье, 25 октября 2020, 10:27

В Украине по состоянию на 10:00 на местных выборах не начали работу четыре избирательных участка.

Источник: брифинг МВД

Прямая речь первого заместителя главы МВД Сергея Ярового: "По состоянию на 10 утра остаются закрытыми 4 избирательных участка - в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях. Несвоевременно начали работу 65 участковых избирательных комиссий. Уже зарегистрировано 383 заявления и сообщения, составлено 2 админпротокола, открыто 6 уголовных производств".

Детали: Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что есть случаи так называемых "каруселей", в частности в Днепропетровской области и Киеве (заехали 2 автобуса "голосующих" из Луганской области).

Несколько жалоб поступило правоохранителям относительно так называемого опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Также инцидент имел место на столичном Подоле: там перевернули одну из урн опрос "5 вопросов".

Правоохранители призвали граждан соблюдать закон и карантинные меры безопасности.

Валентина Романенко, УП
Темы: виборыМВД


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