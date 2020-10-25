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Выборы-2020: не открылись 4 участка, зарегистрировано 6 уголовных производств, "карусели"

Воскресенье, 25 октября 2020, 09:27
Выборы-2020: не открылись 4 участка, зарегистрировано 6 уголовных производств, карусели

В Украине по состоянию на 10:00 на местных выборах не начали работу четыре избирательных участка.

Источник: брифинг МВД, движение "Чесно"

Прямая речь первого заместителя главы МВД Сергея Ярового: "По состоянию на 10 утра остаются закрытыми 4 избирательных участка - в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях. Несвоевременно начали работу 65 участковых избирательных комиссий. Уже зарегистрировано 383 заявления и сообщения, составлено 2 админпротокола, открыто 6 уголовных производств".

Детали: Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что есть случаи так называемых "каруселей", в частности в Днепропетровской области и Киеве (заехали 2 автобуса "голосующих" из Луганской области).

Также в Одесской области накануне полицейские обнаружили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования. По словам людей, за каждый отданный ими голос неизвестный мужчина обещал заплатить по 400 гривен.

По "горячим следам" полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый 42-летний гражданин России, который сейчас проживает в Одессе.

Несколько жалоб поступило правоохранителям относительно так называемого опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Также инцидент имел место на столичном Подоле: там перевернули одну из урн опрос "5 вопросов".

Правоохранители призвали граждан соблюдать закон и карантинные меры безопасности.

Дополнительно: "Чесно" обнародовало видео, как на выезде из Киева правоохранители задержали два автобуса. Люди - преимущественно старшего возраста и молодчики заявили, что ехали "на экскурсию".

Знать больше: Все, что вы хотели спросить про избирательные бюллетени, которые получите 25 октября

Предыстория:

  • В воскресенье 25 октября украинцы выбирают местную власть: будут голосовать за депутатов сельских, поселковых, городских, областных, районных в городах советов, а также за сельских, поселковых и городских голов.
  • Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00. Местные выборы в этом году проходят по новому Избирательному кодексу.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыМВД
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