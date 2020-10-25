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У Києві за добу понад 350 хворих і 10 смертей від COVID

Неділя, 25 жовтня 2020, 09:58
У Києві за добу понад 350 хворих і 10 смертей від COVID
Фото КМДА

За добу 24 жовтня у столиці лабораторно підтвердили 359 нових випадків захворювання на коронавірус, 10 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу в Києві виявили ще 359 хворих на коронавірус. Померли 10 людей".

Деталі: Серед нових хворих 198 жінок віком від 18 до 87 років, 142 чоловіки віком від 21 до 83 років, 11 дівчаток від 6 до 17 років та 8 хлопчиків від 1 до 16 років. Захворіли також 13 медиків.

58 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському (68), Деснянському (55) та в Дніпровському (51) районах.

Станом на 25 жовтня у столиці вже 34 054 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 684 киян. Подолали хворобу 11 744 мешканці Києва (з них 58 за минулу добу).

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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