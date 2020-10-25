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В Киеве за сутки более 350 больных и 10 смертей от COVID

Воскресенье, 25 октября 2020, 09:58
В Киеве за сутки более 350 больных и 10 смертей от COVID
Фото КГГА

За сутки 24 октября в столице лабораторно подтвердили 359 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 359 больных коронавирусом. Умерли 10 человек".

Детали: Среди новых больных 198 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 142 мужчины в возрасте от 21 до 83 лет, 11 девочек от 6 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 16 лет. Заболели также 13 медиков.

58 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском (68), в Деснянском (55) и в Днепровском (51) районах.

По состоянию на 25 октября в столице уже 34 054 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 684 киевлян. Преодолели болезнь 11 744 жителя Киева (из них 58 за минувшие сутки).

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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