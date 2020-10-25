До поліції надходять скарги через "опитування Зеленського"

У поліцію починають надходити скарги на проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: глава Національної поліції Ігор Клименко, якого цитує Інтерфакс-Україна, ЧЕСНО

Деталі: Відповідаючи на питання про те, чи є скарги від українців на проведення самого опитування, Клименко сказав: "Так, вони починають надходити".

За словами Клименка, у поліцію Волинської області надійшла заява від громадян про незаконність проведення всенародного опитування, ініційованого Зеленським. Також інцидент зафіксований у Києві.

У Нацполіціі уточнили, що у заяві громадян, поданій в поліцію Волинської області, йдеться про неправомірність дій тих, хто проводить опитування, оскільки воно містить елементи агітації.

Що стосується інциденту з перевернутої урною з результатами опитування у Києві, то, як уточнили правоохоронці, чоловік підійшов до інтерв'юерів, вирвав з рук листочки, розкидав їх і пішов.

Пряма мова: "Будь-які хуліганські спроби, спроби вплинути на оперативну ситуацію, спроби погроз нашим громадянам поліція буде припиняти. На Подолі в Києві вже перевернули одну з урн разом з листочками опитування".

Дані руху ЧЕСНО: Більшість тих, хто проводять опитування, переконують, що вони волонтери, але назвати соцслужбу, для якої проводять опитування, не можуть. Один з тих, хто проводить опитування, зізнався, що у Харкові за це платять тисячу грн. А у Херсоні ті інтерв'юери активності не проявляють, дозволяють забирати листівки у необмеженій кількості. Пояснюють, що працюють за невеликі гроші, тому "не напрягаються".

Фото: Чесно

У Запоріжжі опитувачка розповіла ЧЕСНО, що укладала договір із соціологічною компанією, але відмовилась назвати її.

На території школи 93 у Києві і виборчої дільниці стоїть людина в накидці з написом про питання від президента. Не представляється, каже, що волонтер, документів жодних не показує. Облік опитуваних не ведеться і кожен охочий може проголосувати кілька разів.

Фото: Чесно

Нагадаємо: Одночасно з місцевими виборами у неділю проходить ініційоване Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам пропонують відповісти на 5 питань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та підняття на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України.