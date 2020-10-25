Аваков заявив, що опитування Зеленського законне

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України.

Джерело: сайт МВС

Пряма мова Авакова: "Опитування поза виборчою дільницею – не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов’язковим".

Деталі: Водночас у МВС нагадали, що існує певний порядок проведення опитування – інтерв'юери мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати.

Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

Що передувало: Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов закликав викликати правоохоронців та документувати "злочин", яким він вважає опитування, що буде проводитися за гроші "Слуги народу" біля виборчих дільниць 25 жовтня.

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