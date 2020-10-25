Аваков заявив, що опитування Зеленського законне
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України.
Джерело: сайт МВС
Пряма мова Авакова: "Опитування поза виборчою дільницею – не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов’язковим".
Деталі: Водночас у МВС нагадали, що існує певний порядок проведення опитування – інтерв'юери мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати.
Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.
Що передувало: Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов закликав викликати правоохоронців та документувати "злочин", яким він вважає опитування, що буде проводитися за гроші "Слуги народу" біля виборчих дільниць 25 жовтня.
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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує
Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення
Передісторія:
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
- Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
- В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
- У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
- Заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу".