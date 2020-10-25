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Аваков заявив, що опитування Зеленського законне

Неділя, 25 жовтня 2020, 10:53
фото МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України.

Джерело: сайт МВС

Пряма мова Авакова: "Опитування поза виборчою дільницею – не порушує закон України, оскільки не ідентифікує особу, так як це потрібно у бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях, це не є обов’язковим".

Деталі: Водночас у МВС нагадали, що існує певний порядок проведення опитування – інтерв'юери мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати.

Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

Що передувало: Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов закликав викликати правоохоронців та документувати "злочин", яким він вважає опитування, що буде проводитися за гроші "Слуги народу" біля виборчих дільниць 25 жовтня.

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • Заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу".

Українська правда
Теми: АваковМВСопитуваннявибори


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