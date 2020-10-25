В полицию поступают жалобы из-за "опроса Зеленского"

В полицию начинают поступать жалобы на проведение всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Источник: глава Национальной полиции Игорь Клименко, которого цитирует Интерфакс-Украина, ЧЕСНО

Детали: Отвечая на вопрос о том, есть ли жалобы от украинцев на проведение самого опроса, Клименко сказал: "Да, они начинают поступать".

По словам Клименко, в полицию Волынской области поступило заявление от граждан о незаконности проведения всенародного опроса, инициированного Зеленским. Также инцидент зафиксирован в Киеве.

В Нацполиции уточнили, что в заявлении граждан, которое поступило в полицию Волынской области, говорится о неправомерности действий тех, кто проводит опрос, так как он содержит элементы агитации.

Что касается инцидента с перевернутой урной с результатами опроса в Киеве, то, как уточнили правоохранители, мужчина подошел к интервьюерам, вырвал из рук листочки, разбросал их и ушел.

Прямая речь: "Любые хулиганские попытки, попытки повлиять на оперативную ситуацию, попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать. На Подоле в Киеве уже перевернули одну из урн вместе с листочками опроса".

Данные движения ЧЕСНО: Большинство тех, кто проводят опросы, утверждают, что они волонтеры, но назвать соцслужбу, для которой проводят опросы, не могут. Один из тех, кто проводит опрос, признался, что в Харькове за это платят тысячу грн. А в Херсоне интервьюеры активности не проявляют, позволяют забирать опросники в неограниченном количестве. Объясняют, что работают за небольшие деньги, поэтому "не напрягаются".

Фото: Чесно

В Запорожье интервьюер рассказала, что заключала договор с социологической компанией, но отказалась назвать ее.

На территории школы 93 в Киеве у избирательного участка стоит человек в накидке с надписью о вопросах от президента. Не представляется, говорит, что волонтер, документов никаких не показывает. Учет опрошенных не ведется и каждый желающий может проголосовать несколько раз.

Фото: Чесно

Напомним: Одновременно с местными выборами в воскресенье проходит инициированный Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам предлагают ответить на 5 вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализация медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.