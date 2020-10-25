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Притула - Кличко: Увидимся во втором туре

Воскресенье, 25 октября 2020, 14:37
Фото Дмитрия Ларина, УП

Кандидат на должность городского главы Киева от партии "Голос" Сергей Притула проголосовал на местных выборах и выразил надежду, что нарушений избирательного права не будет.

Источник: партия "Голос", корреспондент "Украинской правды"

Прямая речь: "Я надеюсь, что этот день пройдет спокойно - с уважением к избирателям и без нарушения избирательного права.

Правда, мы уже замечаем нарушения по столице. Надеемся, что органы будут четко и оперативно реагировать на такие вещи.

Рад, что с моей стороны как кандидата от партии "Голос" не зафиксировано ни одного нарушения. Очень хотел бы, чтобы с нас брали пример другие участники избирательного процесса".

Сергей Притула пришел голосовать
Сергей Притула пришел голосовать
Фото Дмитрия Ларина, УП

Детали: Сергей Притула также выразил сожаление, что действующий мэр Виталий Кличко заболел COVID-19.

Шоумен сказал: "Я желаю ему скорейшего выздоровления. И увидимся во втором туре".

 
 
 

Напомним: 25 октября в Украине проходят очередные местные выборы. Агитация в день выборов запрещена.

Украинская правда
Темы: КиеввиборыГолос


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