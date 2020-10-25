Названо кандидатів, які продовжують агітацію у день виборів

Частина учасників місцевих виборів проігнорувала вимогу законодавства і продовжила транслювати політичну рекламу в соціальних мережах у "день тиші" перед виборами, 24 жовтня, та в день голосування, 25 жовтня.

Джерело: сайт мережі "ОПОРА"

Деталі: Попри вимоги закону, в ці дні в соціальних мережах виринає реклама кандидатів, соціологічні рейтинги та інші результати опитування громадської думки щодо виборів.

За це на порушників може бути накладений штраф: на громадян - від 1700 до 3400 грн, на посадових осіб - від 3400 до 5100 грн.

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії "Голос" Сергій Притула продовжує рекламувати два дописи від 19 та 20 вересня, де закликає підтримати його команду на виборах. На кожен допис було витрачено менше 100 доларів, а побачили їх менше 1000 користувачів кожен.

Голова Київської обласної організації партії "Наш край" Анатолій Присяжнюк транслює допис із закликом голосувати за партію. Реклама активна з 22 вересня, і за цей час рекламу переглянули близько 8-9 тисяч користувачів.

Олександр Вілкул, батько якого знову балотується в мери Кривого Рогу, опублікував допис, що критикує інших учасників виборчого процесу та агітує голосувати за "Блок Олександра Вілкула "Українська перспектива". Станом на 10:15, за оцінками Facebook, рекламу переглянули близько 250-300 тис. користувачів, а витрачено на неї було від 500 до 599 доларів.

Кандидат у мери Чернівців від партії "Слуга народу" Віталій Другановський транслює рекламний допис із записом свого інтерв’ю. Реклама була запущена напередодні дня тиші – 23 жовтня, і за цей час її переглянули 50-60 тисяч користувачів. На рекламний допис було витрачено менше 100 доларів.

Кандидат на посаду міського голови Умані Андрій Дикун рекламує два дописи, один з яких почав транслюватися у день тиші 24 жовтня. На дописи було витрачено менше 100 та від 100 до 199 доларів. За цей час один з дописів побачили 70-80 тисяч користувачів, інформація про покази другого допису ще невідома.

Кандидат у мери Харкова Валерій Безлепкин продовжує рекламувати допис, поставлений на рекламу 10 жовтня, де він звертається до харків’ян та агітує за себе. За цей час рекламу переглянули 15-20 тисяч користувачів. На рекламний допис було витрачено менше 100 доларів.

Кандидат до обласної ради Харкова Сергій Раполов транслює 3 рекламні дописи, кожен з яких коштує від 1 до 99 доларів, а охоплення - близько 1 млн людей.

Також "ОПОРА" виявила активність на двох сторінках ВО "Свобода" (ВО "Свобода" - Рівненська обласна організація та ВО "Свобода" Запорізька обласна організація). Загалом вони охопили від 245 до 300 тис. людей та витратили на це від 900 до 1197 доларів.

Лідером серед виявлених сторінок виявився регіональний осередок партії "Рідне місто" - "Рідне місто Зіньків". Ця сторінка транслювала 33 рекламні дописи, що коштували в діапазоні 1-199 доларів та орієнтувались в основному на аудиторію 5-10 тисяч людей:

Використанням політичної реклами на партійній сторінці особливо відзначилися політична партія ВО "Батьківщина" - зі сторінки "Батьківщина Хустщини" транслюється 32 рекламні повідомлення. Кожне з них коштує менше 100 доларів та орієнтоване на різну аудиторію - від 1 до 100 тисяч людей:

Крім того, активність виявлена сторінці Об'єднання "Самопоміч" - Дрогобич, яка транслювала 1 рекламний допис вартістю до 100 доларів, що був показаний від 30 до 50 тис. людей.

Агітацію виявили й на сторінці "Партії Вінничан". Вона транслювала 1 рекламний допис, де закликала прийти на вибори. Станом на 10:15 рекламу переглянути 6-7 тисяч людей, а коштувала вона також в діапазоні 1-99 доларів: