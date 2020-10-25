Названы кандидаты, которые продолжают агитацию в день выборов

Часть участников местных выборов проигнорировала требование законодательства и продолжила транслировать политическую рекламу в социальных сетях в "день тишины" перед выборами, 24 октября, и в день голосования, 25 октября.

Источник: сайт сети "ОПОРА"

Детали: Несмотря на требования закона, в эти дни в социальных сетях всплывает реклама кандидатов, социологические рейтинги и другие результаты опроса общественного мнения касательно выборов.

За это на нарушителей может быть наложен штраф: на граждан - от 1700 до 3400 грн, на должностных лиц - от 3400 до 5100 грн.

Кандидат на должность городского главы Киева от партии "Голос" Сергей Притула продолжает рекламировать два сообщения от 19 и 20 сентября, где призывает поддержать его команду на выборах. На каждое сообщение было потрачено менее 100 долларов, а увидели их менее 1000 пользователей каждый.

Глава Киевской областной организации партии "Наш край" Анатолий Присяжнюк транслирует сообщение с призывом голосовать за партию. Реклама активна с 22 сентября, и за это время рекламу просмотрели около 8-9 тысяч пользователей.

Александр Вилкул, отец которого снова баллотируется в мэры Кривого Рога, опубликовал сообщение, которое критикует других участников избирательного процесса и агитирует голосовать за "Блок Александра Вилкула "Украинская перспектива". По состоянию на 10:15, по оценкам Facebook, рекламу просмотрели около 250-300 тыс. пользователей, а потрачено на нее было от 500 до 599 долларов.

Кандидат в мэры Черновцов от партии "Слуга народа" Виталий Другановский транслирует рекламное сообщение с записью своего интервью. Реклама была запущена накануне дня тишины - 23 октября, и за это время ее просмотрели 50-60 тысяч пользователей. На рекламное сообщение было потрачено менее 100 долларов.

Кандидат на должность городского главы Умани Андрей Дыкун рекламирует два сообщения, одно из которых начало транслироваться в день тишины 24 октября. На сообщения было потрачено менее 100 и от 100 до 199 долларов. За это время одно из сообщений увидели 70-80 тысяч пользователей, информация о показах второго сообщению еще неизвестна.

Кандидат в мэры Харькова Валерий Безлепкин продолжает рекламировать сообщение, поставленное на рекламу 10 октября, где он обращается к харьковчанам и агитирует за себя. За это время рекламу просмотрели 15-20 тысяч пользователей. На рекламное сообщение было потрачено менее 100 долларов.

Кандидат в областной совет Харькова Сергей Раполов транслирует 3 рекламных сообщения, каждое из которых стоит от 1 до 99 долларов, а охват - около 1 млн человек.

Также "ОПОРА" обнаружила активность на двух страницах ВО "Свобода" (ВО "Свобода" - Ровенская областная организация и ВО "Свобода" Запорожская областная организация). В целом они охватили от 245 до 300 тыс. человек и потратили на это от 900 до 1197 долларов.

Лидером среди выявленных страниц оказалось региональное отделение партии "Родной город" - "Родной город Зеньков". Эта страница транслировала 33 рекламных сообщения, которые стоили в диапазоне 1-199 долларов и ориентировались в основном на аудиторию 5-10 тысяч людей:

Использованием политической рекламы на партийной странице особо отличилась политическая партия ВО "Батькивщина" - со страницы "Батькивщина Хустщины" транслируется 32 рекламных сообщения. Каждое из них стоит менее 100 долларов и ориентировано на разную аудиторию - от 1 до 100 тысяч человек:

Кроме того, активность обнаружена на странице Объединения "Самопоміч" - Дрогобыч, которая транслировала 1 рекламное сообщение стоимостью до 100 долларов, которое было показано от 30 до 50 тыс. человек.

Агитацию обнаружили и на странице "Партии Винничан". Она транслировала 1 рекламное сообщение, где призвала прийти на выборы. По состоянию на 10:15 рекламу посмотрели 6-7 тысяч человек, а стоила она также в диапазоне 1-99 долларов: