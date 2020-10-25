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У день виборів на Донбасі зброя мовчала

Неділя, 25 жовтня 2020, 17:12

Від початку доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі дотримується режим тиші.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Дослівно: "25 жовтня у районах відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. На всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша".

Деталі: Повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.

Упродовж доби рятувальники відремонтували 9 будинків. Ще на 10 об’єктах роботи тривають.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаООС


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