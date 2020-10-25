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В день выборов на Донбассе оружие молчало

Воскресенье, 25 октября 2020, 17:12

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе соблюдается режим тишины.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Дословно: "25 октября в районах ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, вступили в действие 27 июля 2020, со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. На всех участках линии разграничения наблюдается тишина".

Детали: Сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.

За сутки спасатели отремонтировали 9 домов. Еще в 10 объектах работы продолжаются.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаООС


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