"Зустрінемося вже в новій Білорусі": компанії оголошують 26 жовтня неробочим днем

У Білорусі у понеділок 26 жовтня деякі компанії вирішили влаштувати вихідні дні, а окремі - пішли на безстрокові канікули.

Джерело: TUT.by

Деталі: Як зазначають білоруські журналісти, одні компанії - з технічних причин (санітарний день, інвентаризація, ремонт, оновлення ПЗ), інші - через можливі проблем з транспортом і інтернетом, хтось - на знак солідарності.

Серед них в тому числі центри, магазини, інтернет-магазини, бари, кафе, мовні школи, тренажерні зали, туристичні компанії, служби доставки квітів, студії дизайну, салони краси, сервісні центри з ремонту техніки, більярдні клуби.

Журналісти отримали сотні повідомлень, в основному з Мінська, але є і з деяких інших міст (наприклад, Гродно, Вітебська, Бреста, Несвіжа).

При цьому деякі організації заявляють, що йдуть у безстрокову відпустку, дата відновлення роботи невідома. "Зустрінемося вже в новій Білорусі", - звернувся один з магазинів до своїх клієнтів.

"Понеділок оголошую неробочим днем ​​в підтримку громадянського суспільства Білорусі. Ми - крапля в морі, але з цих крапель виходить океан. За цей день ви отримаєте 2/3 окладу", - навів цитату листа своїм працівникам директор однієї з мовних шкіл.

У приватній компанії, яка займається оптовою торгівлею запчастинами і в якій працює більше 60 осіб, розповіли: "половина офісу на понеділок написала за свій рахунок". "Ще лежать заяви і на 27-е, будемо дивитися, як пройде понеділок", - розповів один з працівників.

Що передувало: Опозиціонер Світлана Тихановська пред'явила владі ультиматум: відставка Олександра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства.

На 26 жовтня Тихановська закликала до загального страйку.

Чому це важливо: В Білорусі більше двох місяців тривають багатотисячні протести проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля силовиків. Робітники на підприємствах оголошують страйки, в столиці та інших містах проходять "жіночі марші", студентські акції, до протесту також приєдналися пенсіонери та люди з інвалідністю. Вони наголошують, що їхній протест мирний.