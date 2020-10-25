"Встретимся уже в новой Беларуси": компании объявляют 26 октября нерабочим днем

В Беларуси в понедельник 26 октября некоторые компании решили устроить выходные дни, а отдельные — ушли на бессрочные каникулы.

Источник: TUT.by

Детали: Как отмечают белорусские журналисты, одни компании — по техническим причинам (сандень, инвентаризация, ремонт, обновление ПО), другие — из-за возможных проблем с транспортом и интернетом, кто-то — в знак солидарности.

Среди них в том числе медцентры, магазины, интернет-магазины, бары, кафе, языковые школы, тренажерные залы, туристические компании, службы доставки цветов, студии дизайна, салоны красоты, сервисные центры по ремонту техники, бильярдные клубы.

Журналисты получили сотни сообщений, в основном из Минска, но есть и из некоторых других городов (к примеру, Гродно, Витебска, Бреста, Несвижа).

При этом некоторые организации заявляют, что уходят в бессрочный отпуск, дата возобновления работы неизвестна. "Встретимся уже в новой Беларуси", — обратился один из магазинов к своим клиентам.

"Понедельник объявляю нерабочим днем в поддержку гражданского общества Беларуси. Мы — капля в море, но из этих капель получается океан. За этот день вы получите 2/3 оклада", — привел выдержку письма своим работникам директор одной из языковых школ.

В частной компании, которая занимается оптовой торговлей запчастями и в которой работает больше 60 человек, рассказали, "половина офиса на понедельник написала за свой счет". "Еще лежат заявления и на 27-е, будем смотреть, как пройдет понедельник", — рассказал один из работников.

Что предшествовало: Оппозиционер Светлана Тихановская предъявила властям ультиматум: отставка Александра Лукашенко, освобождение политзаключенных, прекращение уличного насилия.

На 26 октября Тихановская призвала к всеобщей забастовке.

Почему это важно: В Беларуси более двух месяцев продолжаются многотысячные протесты против сфальсифицированных выборов президента и произвола силовиков. Рабочие на предприятиях объявляют забастовки, в столице и других городах проходят "женские марши", студенческие акции, к протесту также присоединились пенсионеры и люди с инвалидностью. Они подчеркивают, что их протест мирный.