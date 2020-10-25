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На київську дільницю проголосувати везли більше ста людей з Житомирщини

Неділя, 25 жовтня 2020, 18:11

За інформацією очільника київської поліції Андрія Крищенка у столиці станом на 17:00 поліція зафіксувала 324 повідомлення про можливе порушень виборчого законодавства.

Джерело: Поліція Києва у Facebook

Деталі: Правоохоронці відкрили чотири кримінальних провадження та склали два адміністративних протоколи. Переважна більшість зафіксованих повідомлень стосується проведення незаконної агітації - 117 фактів, 6 фактів фотографування бюлетенів тощо.

Поліція також зафіксувала два факти підкупу виборців у Святошинському та Деснянському районах. Відкрита також справа за вчинення дрібного хуліганства біля однієї з виборчих дільниць в Оболонському районі.

Крищенко заявив, що загалом виборчий процес проходить спокійно та без грубих порушень.

Пряма мова Крищенка: "Упродовж дня голосування поліцією зафіксовано 290 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства. Кожне таке повідомлення ретельно перевіряється правоохоронцями і як наслідок, ми уже відкрили чотири кримінальних провадження.

У Святошинському районі поліцейські встановили факт організованого підвозу громадян із Житомирської області до виборчих дільниць. За цим фактом слідчі уже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Ми встановили організатора такої організованої поїздки 132-х громадян до Києва та у рамках досудового розслідування встановлюємо мету".

Передісторія:

  • Явка на місцевих виборах по всій Україні станом на 16 годину, за даними громадянської мережі "ОПОРА", становить 27%.

Теми: поліціяКиїввиборимісцева влада


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