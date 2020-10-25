Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На київську дільницю проголосувати везли більше ста людей з Житомирщини

Неділя, 25 жовтня 2020, 17:11
На київську дільницю проголосувати везли більше ста людей з Житомирщини

За інформацією очільника київської поліції Андрія Крищенка у столиці станом на 17:00 поліція зафіксувала 324 повідомлення про можливе порушень виборчого законодавства.

Джерело: Поліція Києва у Facebook

Деталі: Правоохоронці відкрили чотири кримінальних провадження та склали два адміністративних протоколи. Переважна більшість зафіксованих повідомлень стосується проведення незаконної агітації - 117 фактів, 6 фактів фотографування бюлетенів тощо.

Поліція також зафіксувала два факти підкупу виборців у Святошинському та Деснянському районах. Відкрита також справа за вчинення дрібного хуліганства біля однієї з виборчих дільниць в Оболонському районі.

Крищенко заявив, що загалом виборчий процес проходить спокійно та без грубих порушень.

Пряма мова Крищенка: "Упродовж дня голосування поліцією зафіксовано 290 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства. Кожне таке повідомлення ретельно перевіряється правоохоронцями і як наслідок, ми уже відкрили чотири кримінальних провадження.

У Святошинському районі поліцейські встановили факт організованого підвозу громадян із Житомирської області до виборчих дільниць. За цим фактом слідчі уже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Ми встановили організатора такої організованої поїздки 132-х громадян до Києва та у рамках досудового розслідування встановлюємо мету".

Передісторія:

  • Явка на місцевих виборах по всій Україні станом на 16 годину, за даними громадянської мережі "ОПОРА", становить 27%.

Теми: поліціяКиїввиборимісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
поліція
"У вас всі цілі?": поліція оприлюднила відео з бодікамер патрульних після обстрілу Одеси
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: