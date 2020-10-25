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На киевский участок проголосовать везли более ста человек из Житомирщины

Воскресенье, 25 октября 2020, 17:11
На киевский участок проголосовать везли более ста человек из Житомирщины

По информации главы киевской полиции Андрея Крищенко в столице по состоянию на 17:00 полиция зафиксировала 324 сообщения о возможном нарушений избирательного законодательства.

Источник: Полиция Киева в Facebook

Детали: Правоохранители открыли четыре уголовных производства и составили два административных протокола. Подавляющее большинство зафиксированных сообщений касается проведения незаконной агитации - 117 фактов, 6 фактов фотографирования бюллетеней и тому подобное.

Полиция также зафиксировала два факта подкупа избирателей в Святошинском и Деснянском районах. Открыто также дело за совершение мелкого хулиганства возле одного из избирательных участков в Оболонском районе.

Крищенко заявил, что в целом избирательный процесс проходит спокойно и без грубых нарушений.

Прямая речь Крищенко: "В течение дня голосования полицией зафиксировано 290 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. Каждое такое сообщение тщательно проверяется правоохранителями и как следствие, мы уже открыли четыре уголовных производства.

В Святошинском районе полицейские установили факт организованного подвоза граждан из Житомирской области на избирательные участки. По данному факту следователи уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Мы установили организатора такой организованной поездки 132-х граждан в Киев и в рамках досудебного расследования устанавливаем цель".

Предыстория:

  • Явка на местных выборах по всей Украине по состоянию на 16 часов, по данным гражданской сети "ОПОРА", составляет 27%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиеввиборыместная власть
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