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У Мінську силовики стріляли в протестувальників гумовими кулями і кидали світлошумові гранати

Неділя, 25 жовтня 2020, 18:21
У Мінську силовики стріляли в протестувальників гумовими кулями і кидали світлошумові гранати

У Мінську силовики застосували проти протестувальників світлошумові гранати і гумові кулі, є постраждалі.

Джерело: "Радыё Свабода", "Наша Ніва"

Деталі: Відразу в декількох місцях на вулиці Орловській в Мінську було чути вибухи. Міліція виставила кордон біля будівлі Центрального ОВС. Коли протестуючі спробували його обійти, в них кинули світлошумові гранати.

Кореспондент "Нашої Ніви" повідомляє про одного постраждалого, чия нога була пошкоджена осколками гранати. Йому допомогли вибратися з небезпечної зони.

Ще одна граната вибухнула прямо під ногами дівчини. Про її стан поки нічого не відомо. В результаті вибуху пошкоджено скло в багатоквартирному будинку.

Також були сильні вибухи і яскраві спалахи біля Республіканського науково-практичного центру "Мати і дитя". У найближчі двори розбігаються люди, їх переслідують екіпіровані силовики.

Свідки також повідомляють, що невідомі в масках кинули невідомий снаряд з мікроавтобуса в колону людей. Він не вибухнув, а лише задимився.

Кореспондент "Нової газети" зафіксував застосування гумових куль і як мінімум одне поранення ними.

Поліція Мінська підтвердила використання світлових і шумових гранат, заявивши, що спеціальні засоби використовувалися для "припинення протиправних дій" мітингувальників.

Нагадаємо: У Мінську проходив 11-й багатотисячний марш - на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту вібуваються і в інших містах Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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