В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями и бросали светошумовые гранаты

В Минске силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и резиновые пули, есть пострадавшие.

Источник: "Радыё Свабода", "Наша Ніва"

Детали: Сразу в нескольких местах на улице Орловской в ​​Минске были слышны взрывы. Милиция выставила кордон возле здания Центрального ОВД. Когда протестующие попытались его обойти, в них бросили светошумовые гранаты.

Корреспондент "Нашей Нівы" сообщает об одном пострадавшем, чья нога была повреждена осколками гранаты. Ему помогли выбраться из опасной зоны.

Еще одна граната взорвалась прямо под ногами девушки. О ее состоянии пока ничего не известно. В результате взрыва повреждены стекла в многоквартирном доме.

Также были сильные взрывы и яркие вспышки возле Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя". По ближайшим дворам разбегаются люди, их преследуют экипированные силовики.

Свидетели также сообщают, что неизвестные в масках бросили неизвестный снаряд из микроавтобуса в колонну людей. Он не взорвался, а только задымился.

Корреспондент "Новой газеты" зафиксировал применение резиновых пуль и как минимум одно ранение ими.

Полиция Минска подтвердила использование световых и шумовых гранат, заявив, что специальные средства использовались для "пресечения противоправных действий" митингующих.

Напомним: В Минске проходил 11-й многотысячный марш - в поддержку "народного ультиматума", акции протеста проходят и в других городах Беларуси.