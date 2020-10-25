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Україна "жорстко відреагувала" на агітацію в день виборів голови МЗС Угорщини

Неділя, 25 жовтня 2020, 19:56

Міністерство закордонних справ України глибоко засмучене, що у такий спосіб "офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми".

Джерело: МЗС України у Facebook

Дослівно: "Констатуємо ігнорування Будапештом неодноразових закликів Києва припинити нехтувати принципами верховенства права і добросусідських відносин та з повагою ставитися до законів України.  

Громадяни України угорського походження є важливою і невід’ємною частиною українського суспільства, вони мають усі необхідні права та можливості для вільного обрання своїх представників до органів місцевого самоврядування.

Неприйнятні підказки виборцям з Будапешта порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства України.

Нагнітання угорською стороною емоцій та провокування громадян України не поважати Конституцію України та її закони приречені на провал".

Передісторія: Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у неділю закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Українська правда
Теми: УгорщинавибориМЗС


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